Di Betta: Si è chiusa la settimana russa positivamente a Porto Empedocle

Si è chiusa la settimana russa positivamente.Abbiamo raggiunto gli obiettivi e un canale preferenziale che sarà un ponte di trasmissione tra il Mediterraneo e gli Urali.

E’ un Assessore al turismo raggiante dopo che si è conclusa la visita del gruppo di Perm a Porto Empedocle, Salvatore Di Betta che ha la delega alle comunicazioni internazionali e che ha aperto un fronte culturale,commerciale e turistico con la regione della Russia europea nella zona pedemontana degli Urali,esprime vivo compiacimento per gli incontri avuti e i rapporti che si sono aperti.

“Una scommessa che è partita con il piede giusto:la creazione di questo ponte che vuole ridisegnare e allargare i confini d’Europa arrivando fino all’estremità della Sicilia.

Grazie allo straordinario lavoro e all’ospitalità del nostro comune,questa amministrazione,guidata da Ida Carmina ha agevolato la permanenza del gruppo russo insieme ai commercianti,i ristoratori e gli empedoclini protagonisti e determinati nell’accoglienza e nell’apertura mentale e culturale.Grazie a un lavoro di mediazione svolto dal Presidente dell’Associazione Italia/Russia Irina Zobacheva abbiamo dato una grossa spinta all’internazionalizzazione di Porto Empedocle e della sua storia che ha avuto apprezzamento e interesse del gruppo russo.

L’obiettivo finale è creare un ponte culturale tra due mondi che pur avendo origini e storie diverse hanno molti punti di contatto come abbiamo visto in questa straordinaria settimana di confronto.

Le serate e i loro balli non solo hanno portato una ventata di freschezza ma dimostrano che la cultura,lo scambio e l’interazione sono utilissimi alla crescita del brand Porto Empedocle,che per storia,cultura e senso di ospitalità è pronta alle nuove sfide.

Si punta a rinforzare queste relazioni e grazie ai video e la valorizzazione delle nostre bellezze che saranno visionate in Russia, potranno essere da traino per attirare i turisti russi nel medio periodo,un obiettivo che possiamo tranquillamente raggiungere e a cui continueremo a lavorare,anche perché posso annunciare che una nostra delegazione andrà in Russia per consolidare questi rapporti culturali e commerciali che sono indispensabili per chiudere il cerchio e favorire un interscambio che porti benefici alle due aree,da un lato il nostro mare e dall’altro la loro storia millenaria che ha visto Marco Polo e Gengis Khan attraversare la cosiddetta via della Seta che è centrale nei nuovi flussi turistici ed economici e che ha come obiettivo finale unire l’est con l’ovest e viceversa. “