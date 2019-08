Devis Cagnardi ha scelto il suo staff: qui tutti sullo stesso piano

Devis Cagnardi, ha scelto il suo staff. Non è ancora ufficiale ma lavoreranno al fianco del nuovo coach l’assistant Michele Giovanatto, Peppone Ferlisi, il preparatore atletico Totò Alletto e Damiano Alba nel ruolo di fisioterapista. “Uno staff – dice Cagnardi – dove sono tutti alla pari, con compiti diversi ed uguali, secondo le necessità”.

Il ritorno di Chiarastella

Attivissima sul mercato, Agrigento, ha già completato la coppia USA (con Tony Easley e Christian James, rookie dall’Università di Oklahoma) e si riprende Albano Chiarastella, in passato bandiera della squadra, dove aveva giocato sei stagioni di fila. A completare il roster Giuseppe Cuffaro e Paolo Rotondo che si aggiungono ai già confermati Lorenzo Ambrosin, Edoardo Fontana e Simone Pepe e ai nuovi arrivati Giovani De Nicolao e Samuele Moretti. “Una squadra equilibrata con giocatori funzionali alle esigenze del gruppo – ammette Cagnardi – dove ognuno non ha un ruolo prestabilito perché la cosa più importante è essere al sevizio dei compagni”.

Ed è questo il mantra della nuova Fortitudo.

Un roster fatto di giocatori che possono ritagliarsi il loro spazio e la cui crescita individuale è, e dev’essere proporzionale alla crescita del gruppo. “Ho sensazioni positive – dice ancora il bresciano – dal punto di vista emotivo non vedo l’ora di cominciare a confrontarmi con il gruppo, di incrociare i loro sguardi e capire dove possiamo arrivare. Da quando sono qui – aggiunge – ho apprezzato l’organizzazione, la società non si è mai fermata, mi piace molto come lavorano, ed ho avuto modo di prendere confidenza con le strutture”. Devis Cagnardi ha già le idee chiare sul quintetto, ma anche su quello che ciascuno dei giocatori può dare sul parquet.

Pallacanestro moderna e dinamica

Una pallacanestro moderna, dove gli esterni sono funzionali alla squadra, abituati a tenere palla tra le mani. Una squadra fatta di atleti versatili che potranno contare anche sull’apporto di un veterano come Tony Easley, classe ’87, centro di 206 cm x 95 kg, “vecchia conoscenza” dei parquet italiani, avendo indossato la canotta di tanti club di serie A (Dinamo Sassari, Reyer Venezia, Juvecaserta) e di Lega 2 (Eurobasket Roma e Blu Basket Treviglio). “Serviva un giocatore pronto – dice – un giocatore in grado di dare delle garanzie”.

Tony Easley la stella

La nuova stella della Fortitudo ha queste caratteristiche, di grande verticalismo, gran saltatore e schiacciatore con eccellenti qualità atletiche, che può risultare addirittura devastante se innescato in situazioni di pick & roll. Nel frattempo, il mercato in casa Fortitudo ha registrato, come detto, un gradito ritorno. Albano Chiarastella è già in biancazzurro e da ieri in città. Cagnardi si dice soddisfatto del lavoro fatto. Un mercato che ha saputo mettere insieme le esigenze della società e quelle del gruppo.

Cagnardi soddisfatto del mercato

Una campagna rafforzamenti che ha saputo leggere l’evoluzione del mercato e centrare i giusti obiettivi, tutto funzionale alla squadra. Adesso c’è voglia di cominciare a sudare. La squadra si ritroverà ad Agrigento il 18 agosto. Il 19 il primo allenamento. “Vorrei tanto – conclude il coach – che i tifosi facessero sentire a questi ragazzi il giusto calore, è importante ci sia mentalità, mi aspetto che trasmettano a ciascuno di questi ragazzi, passione, vicinanza e sostegno. Tutti elementi fondamentali per far bene e competere a certi livelli”