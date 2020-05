Devis Cagnardi al centro del mercato

Stings Mantova ha sondato la disponibilità di Devis Cagnardi ad allenare la squadra biancorossa per la prossima stagione. Cagnardi però ad ad oggi non ho parlato con nessuno. Il coach lombardo sta aspettando che Agrigento illustri il progetto per la prossima stagione. Cagnardi vuole capire se la MRinnovabili sarà ancora una squadra di A2, come sperano in molti, oppure riparta da un nuovo progetto in serie B.

In settimana è attesa la nomina del nuovo presidente. Secondo gli annunci di Salvatore Moncada a rivestire questo ruolo dovrebbe essere uno dei suoi figli. Questo potrebbe portare nuovo entusiasmo e si spera anche la permanenza in A2.

L’ipotesi di salvare la categoria è ancora viva e in molti, a cominciare da Cristian Mayer, stanno lavorando perchè questo avvenga.

Tutto questo in un momento in cui, si aspetta che il governo possa varare un cospicuo piano in aiuto delle società e nelle prossime settimane la Fip si impegni per supportare ancora, con ulteriori sconti attraverso le Leghe, coloro i quali rappresentano il futuro di questo sport.

Per iscrivere la squadra in A2 c’è tempo fino al 15 giugno, ma la Fortitudo è pronta a chiedere un rinvio.