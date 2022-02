Deve scontare un anno per reati contro il patrimonio: arrestato

Deve scontare 1 anno di detenzione in quanto ritenuto responsabile di una serie di reati contro il patrimonio, commessi a Favara nel 2015. E’ in esecuzione di un’ordinanza di misura alternativa alla detenzione che i carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un quarantaquattrenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. L’uomo espiare la pena di un anno in detenzione domiciliare.