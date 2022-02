Deve scontare 7 mesi e 28 giorni di reclusione ai domiciliari per lesioni personali aggravate in concorso. In esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova, i carabinieri hanno arrestato un somalo di 25 anni, che risulta essere domiciliato a Racalmuto. Il giovane è stato condannato, infatti, per il reato commesso a Roma nel maggio del 2019. Dopo le formalità di rito, l’immigrato è stato posto ai domiciliari.