Deve scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per concorso in truffa, concorso in estorsione e danneggiamento. I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno arrestato Gioacchino Ragaccio, 37 anni, di Castrofilippo, in esecuzione di una ordinanza emessa dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Velletri. Si tratta di pena residua. Ragaccio è stato posto ai domiciliari. I fatti si sono verificati ad Anzio e Nettuno.