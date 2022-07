Deve scontare condanna: arrestato 49enne

Deve scontare 9 mesi e 26 giorni di reclusione. In esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, i carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato Salvatore Stagno, 49 anni, disoccupato favarese. L’uomo dovrà scontare la pena in stato di detenzione domiciliare, perché è stato ritenuto responsabile di un reato commesso, a Favara, nel 2019. I militari dell’Arma, hanno rintracciato l’uomo, e gli hanno notificato il provvedimento. Dopo le formalità di rito in caserma, il favarese è stato accompagnato nella sua abitazione dove dovrà, appunto, scontare la pena.