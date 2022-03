Deve scontare 6 mesi di reclusione per un furto aggravato compiuto nel 2013. I carabinieri della Stazione di Racalmuto, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, hanno arrestato e posto ai domiciliari, Salvatore Lo Cicero, racalmutese di 73 anni. Sconterà la pena nella sua abitazione, e in quanto destinatario di una misura alternativa, verrà sottoposto ai controlli da parte dei militari dell’Arma.