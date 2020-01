I poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura alterativa della detenzione domiciliare a carico di G.A., 51 anni, licatese, dovendo lo stesso scontare la pena della reclusione per la durata di 2 mesi, per il reato di violazione delle norme in materia di separazione.