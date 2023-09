Ignoti hanno tagliato e raso al suolo 24 alberi di ulivo di proprietà di un cinquantanovenne bracciante agricolo. L’intimidazione è stata messa in atto nelle campagne di contrada “Zoppi” a Burgio. L’uomo, dopo aver fatto la scoperta, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri. Aperta inchiesta per danneggiamento. I militari dell’Arma, naturalmente, hanno subito avviato l’attività investigativa. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. Ma è certo che nell’area del Saccense sono stati ben due gli episodi, praticamente identici, registratisi nell’arco di pochissimi giorni. Stessa sorte infatti era toccata ad un architetto cinquantenne, funzionario di un Comune della provincia di Agrigento, a cui hanno tagliato 30 alberi di ulivo, in contrada “Quarti Santa Domenica”, a Sciacca.