Devastato e messo fuori uso parcometro in piazza Ravanusella

Ignoti balordi hanno preso di mira il parcometro collocato in piazza Ravanusella, ad Agrigento. Quasi sicuramente utilizzando un piede di porco hanno forzato, e devastato l’apparecchio, nel tentativo di aprirlo, e portare via, la cassetta contenente il denaro. Hanno provato e riprovato numerose volte. Senza successo. Poi si sono allontanati velocemente.

Non ci sarebbero testimoni dell’accaduto. Nessuna chiamata, infatti, è giunta al 112. A fare la scoperta, ieri mattina, sono stati gli operai comunali. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia Locale, i quali, dopo aver effettuato un sopralluogo per verificare l’entità del danno, hanno avviato le indagini, per cercare di risalire agli autori.

Il danno economico per le casse del Comune si aggira su circa 3mila euro.