E’ ancora da accertare l’origine dell’incendio, che nelle notte, ha distrutto una Mercedes Classe A, di proprietà di un bracciante agricolo, di 30 anni di Canicattì. L’auto si trovava parcheggiata nei pressi di casa del proprietario, in via Lister, in pieno centro storico.

Sul posto i Vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno spento le fiamme. Gli agenti del Commissariato di polizia di Canicattì stanno indagando per risalire alle cause del rogo.