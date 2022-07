Devastata auto ad appartenente alle forze dell’ordine

Ha lasciato l’autovettura, una Suzuki Swift, posteggiata in una strada di San Leone e, al momento di riprenderla, l’ha trovata tutta rigata. Il proprietario del mezzo, un quarantenne appartenente alle forze dell’ordine, ha formalizzato la denuncia per danneggiamento, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti hanno subito avviato le indagini. In mancanza di certezze non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa: potrebbe trattarsi di un danneggiamento mirato, così come di un raid vandalico per il solo gusto di danneggiare.