Uno spaventoso incendio ha devastato contrada Vizzì nei pressi della località balneare di Bovo Marina, in territorio di Montallegro. Complessivamente carbonizzati 10 ettari di sterpaglie e macchia Mediterranea. Sul posto per diverse ore hanno operato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e il personale del corpo Forestale, supportati dall’alto da alcuni elicotteri.

Intervenuti anche i carabinieri della sezione Radiomobile, della Tenenza di Ribera e quelli delle Stazioni di Cattolica Eraclea, Montallegro e Siculiana. Proprio i militari dell’Arma si sono occupati, in via precauzionale, di evacuare alcune abitazioni. Le residenze non hanno però, per fortuna, riportato danni. E questo grazie al provvidenziale e tempestivo intervento dei pompieri e della Forestale.