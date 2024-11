E’ stata trovata in possesso di 65,5 grammi di cocaina e vario materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Una 53enne do Agrigento, residente a Porto Empedocle è stata arrestata, dai poliziotti del Commissariato Frontiera, per l’ipotesi di reato, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, la donna è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

La droga è stata scovata durante una mirata attività investigativa. Nel corso della perquisizione domiciliare, è subito saltata fuori la cocaina. Polvere bianca che è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore verrà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative. Le indagini non sono ancora concluse. Gli agenti, stanno cercando di risalire al fornitore, che ha approvvigionato di cocaina l’agrigentina. La 53enne è difesa dall’avvocato Fabio Calogero Inglima Modica.

