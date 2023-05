Detenuto fugge dal tribunale, era arrivato da Agrigento

Un detenuto, proveniente dal carcere di Agrigento, è riuscito a scappare stamani dal Palazzo di Giustizia di Trapani, mentre era in attesa di un’udienza. L’uomo è un 35enne pregiudicato con precedenti per reati minori. Scattato l’allarme, il Tribunale è stato immediatamente circondato dalle forze dell’ordine ma del fuggitivo però nemmeno l’ombra. Dalla ricostruzione il detenuto è stato accompagnato nel capoluogo di provincia perché imputato in un processo. Sarebbe scappato dalla Camera di sicurezza al primo piano del tribunale.