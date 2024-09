Un gruppetto di detenuti, ieri pomeriggio, ha dato vita ad una protesta che ben presto si è trasformata in una vera e propria aggressione nei confronti del personale in servizio nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Immediato l’intervento degli agenti della polizia penitenziaria, che senza non poche difficoltà sono riusciti a ristabilire l’ordine. Gli esagitati sono stati individuati.

Cinque detenuti sono stati arrestati per le ipotesi di reato di resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico ufficiale. Ancora momenti di tensione, dunque, nel carcere di contrada Petrusa. Qualche giorno fa quattro detenuti hanno distrutto una cella di transito e poi dato fuoco all’interno del reparto. Il Sappe, sindacato della polizia penitenziaria, ha già preannunciato un sit-in per il prossimo 21 settembre davanti al palazzo della prefettura.