Destinazione Agrigento, un ricco cartellone di eventi per Natale e Capodanno (VIDEO)

Destinazione Agrigento, presentato il programma dall’assessore Costantino Ciulla, e Lillo Pisano capo di gabinetto vicario assessorato al Turismo Regione Siciliana. Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, Agrigento, in occasione delle festività natalizie, ha organizzato un Natale davvero eccezionale ricco di eventi musicali, teatrini viaggianti, mostre, luci e animazioni che si svolgerà per tutto il mese di dicembre e in ogni quartiere della città. Un ricco programma di eventi per rendere la città più bella, accogliente e far respirare nuovamente l’atmosfera natalizia agli agrigentini e ai turisti. Iniziative nel rispetto delle misure anticontagio anche la notte del 31 dicembre. La città quindi si è vestita a festa e darà la possibilità, grazie a questa ricca offerta, di fare divertire i bambini e accompagnare gli adulti nello shopping natalizio. Per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sono state predisposte luminarie in tutta la città. Le iniziative sono state illustrate ieri mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Filippini dal Sindaco Franesco Miccichè e dagli assessori Ciulla e Picarella. Clicca qui per scaricare il programma completo delle manifestazioni di Natale in città