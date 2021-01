Destinazione Agrigento, l’assessorato al turismo incontra la Città.

Destinazione Agrigento è l’idea progettuale promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune consistente nella realizzazione ed organizzare di percorsi urbani capaci di favorire il flusso turistico in città, mettendo in risalto le principali attrazioni architettoniche ed ambientali della città animandole con iniziative artistico-culturali realizzate dai cittadini, associazioni e professionisti del territorio. Un processo partecipato di coinvolgimento degli attori/beneficiari del sistema turistico locale per condividere e lanciare insieme la progettazione della Destinazione Agrigento.

Il primo incontro dedicata alla focalizzazione degli elementi distinti dell’offerta turistica, alla sua costruzione e strategia è in programma giovedì prossimo, 28 gennaio, alle 18.

Per partecipare occorre compilare il form https://forms.gle/GsJLiiaf4ax9HAfcA . Gli incontri dureranno un’ora ciascuno e si terranno su piattaforma Zoom, accessibile tramite cellulare o Pc.