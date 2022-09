Destinazione Agrigento, festa in piazza del Vespro con Tarantè

I ritmi e la poesia del Gruppo di Canto popolare favarese hanno aperto ieri, in piazza del Vespro, il primo festival “Tarantè”, dedicato alla tradizione musicale siciliana più autentica. Tanti i momenti poetici e struggenti, come la rievocazione dell’antico borgo di minatori del Villaggio Mosè e i versi in musica di Piero Carbone, cantati da Antonio Zarcone come la ballata “Testa di turcu”.

A seguire, il brioso gruppo dei Malarazza 100% Terrone, con una serie di brani, tra cui l’omaggio alla città di Agrigento e a Luigi Pirandello “Il Poeta di Girgenti”, già presentato in occasione dei 150 anni dalla nascita dello Scrittore.

Quindi, è stata la volta di Mario Incudine, cantante, attore di teatro, polistrumentista, molto noto per il suo contributo alla ricerca e all’innovazione della musica siciliana, accompagnato da Alosha, il danzastorie di Sicilia, e dalla deliziosa voce di Fiorenza Calogero, tra le più significative interpreti della musica tradizionale italiana.

Il ritmo delle tarantelle ha scatenato ai piedi del palco una rappresentanza degli artisti di Savatteri Produzioni – la cui sede è da sempre al Villaggio Mosè – i quali sono riusciti a trascinare nella danza anche giovani e meno giovani, fino al termine dello spettacolo.

Ancora tanti sono gli eventi attesi del programma di “Destinazione Agrigento” per questa estate agrigentina.

Per il Festival “Il Mito” al Teatro della Valle dei Templi sarà il momento di Coez, cantautore e rapper tra i più amati.

Il 10 settembre dalle 21,30 si svolgerà la II edizione di SitaFest, in piazza Madonna della Catena a Villaseta. Ospite della Serata, “Dancing Queen”, la cover band ’70-’80 dance con la voce di Ida Andriolo, Davide Lombardo alla batteria, Riccardo Coraro alla chitarra, Salvatore Scelsi alle tastiere e Marco Smeraldi al basso.

Dopo, toccherà alla guest star, la cantante e conduttrice Anna Tatangelo.

Sempre il 10 settembre per un target decisamente diverso, salirà sul palco del Teatro della Valle dei Templi Drusilla Foer per lo spettacolo “Eleganzissima Estate”, che si preannuncia come “un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer” .