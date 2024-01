Dopo i disordini e gli scontri nella gara d’andata, il derby tra Licata e Canicattì, in programma oggi alle 14,30 allo stadio Saraceno di Ravanusa, valido per la ventiduesima giornata del campionato di serie D, si terrà senza la partecipazione dei sostenitori canicattinesi. Su disposizione della Questura di Agrigento non potranno accedere allo stadio i tifosi o cittadini con residenza a Canicattì.

Sul fronte prettamente tecnico, il derby del turno infrasettimanale, arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni. Il Licata, allenato da Pippo

Romano ha raccolto un solo punto nelle ultime due giornate ed ha rimediato una pesantissima sconfitta per 5 a zero in provincia di Napoli contro il Real Casalnuovo. Stessa cosa per il Canicatti di mister Orazio Pidatella, reduce dal pareggio interno col Portici. Ma il derby è tutt’altra cosa e lo vivranno soltanto i supporter gialloblù. C’è una novità in casa Licata calcio, l’ingaggio di Salvatore Di Fatta, centrocampista classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Cosenza. Di Fatta che si è allenato con i compagni oggi sarà a disposizione di mister

Romano per la sfida contro il Canicatti. Qualche problema tra i biancorossi, con lezzi a mezzo servizio. «Incontriamo una squadra forte, organizzata, arrabbiata – ha detto ieri in sala stampa l’allenatore del Canicatti, Pidatella, parlando della sfida col Licata. E sappiamo a cosa andiamo incontro».

Questa la probabile formazione Licata: Valenti, Pino, Calaio, Orlando, Giannone, Currò, Di Fatta, Rotulo, Lanza, Minacori, Saito.

Questa invece la probabile formazione Canicatti: Testagrossa, Amenta, Tedesco, Sottile, Camara, Loza, Salvia, Petrucci, Bonilla, lezzi, Garofalo.

Completa il tabellone di serie D la sfida tra Sant’Agata e Akragas. Un match molto difficile per la formazione agrigentina allenata da Marco Coppa visto che l’avversario staziona nella zona playoff mentre ultimamente i biancazzurri hanno lasciato molti punti sul terreno di gioco fino a sprofondare al decimo posto.

L’Akragas nell’ultimo turno ha battuto, con un risultato tennistico (sei a zero), la cenerentola del campionato di serie D, cioè la Gioiese. E questa vittoria ha riportato il morale alto tra i calciatori della società presieduta da Roberta Lala.

La probabile formazione Akragas: Sorrentino, Caramanno, Cipolla, Rechichi, Di Mauro, Garufo, Puglisi, Scozzari, Grillo, Di Stefano, Olaloye. Fischio d’inizio alle 14,30. Un turno molto significativo per le agrigentine che dai risultati di questi incontri possono delineare il prossimo futuro.