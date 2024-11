Brutto passo indietro rispetto ai derby dello scorso anno: Licata-Akragas, trasferta vietata ai residenti di Agrigento

Un’altra brutta notizia per i tifosi dell’Akragas. Domenica, in occasione del derby contro il Licata allo stadio “Dino Liotta”, i tifosi agrigentini non potranno essere presenti sugli spalti. La Questura di Agrigento, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, ha infatti emesso un provvedimento che prevede la chiusura del settore ospiti, vietando di fatto la trasferta ai residenti di Agrigento. Un passo indietro che, rispetto ai derby della scorsa stagione, penalizza ancora una volta i sostenitori della squadra, escludendoli dal tanto atteso confronto. Una decisione che lascia l’amaro in bocca e solleva più di una polemica tra i tifosi e la dirigenza.

