Derby di Pasqua per la Fortitudo. Domenica match contro Torrenova

Dopo la vittoria contro Pozzuoli, i biancazzurri preparano la penultima trasferta della regular season. Nel match valido per la 27ᵃ giornata del campionato di B di pallacanestro, il parquet del PalaTorre ospiterà il derbydi Pasqua contro la Fidelia Torrenova. Dopo la striscia vincente di ventuno vittorie consecutive, interrotta solo a Ragusa lo scorso 7 aprile, adesso bisogna prepararsi al meglio in vista dei playoff. Non essendo più in discussione il primato della classifica (dieci punti di vantaggio sulla seconda a quattro giornate dal termine), l’obiettivo, più che altro, rimane quello di mantenere le forze fisiche e mentali più fresche che mai. In tale ottica,coach Catalani sta già facendo ampio ricorso al turnover per far rifiatare i giocatori del quintetto titolare, dando ampio spazio alle rotazioni in vista della post-season che partirà tra un mese. Sul versante opposto, l’avversario che i biancazzurri si troveranno di fronte, è in piena bagarre playoff occupando, al momento, l’ultimo posto disponibile a quota trenta punti. I gialloblù di coach Bartocci, finora hanno disputato un ottimo campionato,ma le tre sconfitte consecutive subite contro Taranto, Ragusa e Salerno ne stanno compromettendo il camminofin qui percorso, con il serio rischio alla fine di veder svanire il sogno di disputare i playoff. I messinesi, dunque, cercheranno di rifarsi subito. Il roster ha in Dario Zucca il suo principale terminale offensivo, grazie ai suoi 16.5 punti di media messi a segno che ne fanno uno dei migliori realizzatori del girone. Torrenova ha il decimo attacco del girone con 72.8 di media realizzati,mentre in fase difensiva è settima con 71.8 di media incassati. Probabile starting five: Vitale, Tinsley, Perin, Bolletta, Zucca.