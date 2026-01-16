La Polizia di Stato questa mattina ha notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio, emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di un deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana e di altre quattro persone, tra cui rappresentanti legali e componenti di un’associazione privata.

Il deputato, Michele Mancuso di Forza Italia, avrebbe ricevuto un importo di 12mila euro per favorire l’associazione, destinataria di fondi pubblici pari a 98mila euro, per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.

Agli altri indagati è stata contestata anche un’ipotesi di truffa aggravata per avere dedotto, mediante fatture di costi fittizi, 49mila euro in danno della Regione Siciliana. La Procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato.

