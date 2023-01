Depositano rifiuti senza rispettare le regole: multe in arrivo

Controlli a tappeto della polizia locale di Favara sul conferimento del secco residuo. Le verifiche sono state effettuate in questi giorni e continueranno nelle prossime settimane. L’Amministrazione comunale ricorda che possono utilizzare questa forma di servizio solo i residenti nelle zone non servite e limitatamente a umido e secco residuo. Si tratta di rifiuti che non possono essere smaltiti presso l’isola ecologica.

“Purtroppo – spiega l’assessore all’ecologia Lillo Attardo – troppi cittadini non autorizzati avevano iniziato a smaltire così i propri rifiuti ogni mercoledì, riempendo i compattatori con ogni tipo di materiale. Per questo, adesso, chi sarà sorpreso a conferire nei compattatori i propri rifiuti, se non residente nelle zone previste sarà duramente sanzionato. Le targhe dei mezzi sono state infatti fotografate e saranno oggetto di controllo da parte della polizia locale che provvederà a recapitare a le multe a casa dei trasgressori”.