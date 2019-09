Denunciato da tre lavoratori, assolto imprenditore

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Katia La Barbera ha emesso sentenza di assoluzione a carico dell’imprenditore di Agrigento, e presidente della Fortitudo Basket, Salvatore Moncada, accusato di violenza privata, per avere costretto alcuni dipendenti, licenziati, ad accettare il trasferimento in altra sede, per conto di un’altra società. Stessa richiesta di assoluzione era stata avanzata dal Pubblico ministero al termine della sua requisitoria.

La vicenda riguardava tre lavoratori con la mansione di guardiani nell’ex area “Montedison” di Porto Empedocle, spinti ad accettare il passaggio in un’altra ditta a Campofranco. I tre lavoratori che avevano denunciato l’imprenditore, anche se erano stati riassunti, erano stati segnalati da uomini politici, “fra cui dal sindaco Firetto”.