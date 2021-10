Denunciati due automobilisti ubriachi, e multato “sporcaccione”

Due automobilisti trovati ubriachi alla guida, e “beccato” e multato un cittadino mentre stava per abbandonare in strada un carico di rifiuti. Questi i risultati conseguiti, lo scorso fine settimana, dagli agenti della polizia Stradale di Agrigento. Nelle vicinanze di Canicattì, due conducenti di auto, si erano messi alla guida, nonostante avessero consumato alcolici.

Si tratta di un uomo ed una donna, rispettivamente di 41 e 37 anni, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Riscontrati tassi alcolemici superiori al doppio, rispetto a quello consentito.

Lungo la strada statale 410dir, sempre nei pressi di Canicattì, invece, i poliziotti della Stradale, hanno bloccato un cittadino mentre era intento a depositare sul manto stradale rifiuti urbani di ogni genere. Allo stesso è stata irrogata la sanzione pecuniaria di circa 600 euro, con l’intimazione ad effettuare il corretto smaltimento dei rifiuti.