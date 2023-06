Consigliere comunale e movimento Liberi e Solidali chiedono misure di controllo e regolarizzazione

30 giugno 2023 – Una situazione di pericolo e presunta irregolarità è stata denunciata dalla consigliere comunale Roberta Zicari riguardo alla sosta dei pullman turistici lungo la curva della panoramica dei Templi, intorno alle 8 del mattino.

Secondo la consigliere, quotidianamente si possono osservare almeno due pullman parcheggiati sulla strada, spesso occupando quasi interamente la curva. Questa situazione non solo rappresenta un pericolo per gli automobilisti, ma solleva anche interrogativi riguardo alla regolarità di tali soste e al pagamento della tassa di stazionamento da parte dei pullman.

Il movimento Liberi e Solidali si è unito alla denuncia, chiedendo con forza al Sindaco di adottare misure immediate per affrontare il problema. In particolare, si richiede l’istituzione di un presidio di controllo fisso in quel punto, impiegando vigili urbani comunali o, in mancanza di personale, mediante una convenzione con l’ex Provincia per ottenere l’ausilio della polizia provinciale.

“Oltre alla questione del pericolo che queste soste abusivi comportano, è necessario verificare se i pullman turistici rispettino le norme di regolarizzazione e paghino le tasse previste”, ha dichiarato il movimento Liberi e Solidali. “Chiediamo al Sindaco di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza stradale e la regolarità delle soste dei pullman turistici”.

La denuncia sollevata dalla consigliere comunale Roberta Zicari e dal movimento Liberi e Solidali (nella foto insieme ai consiglieri Nello Hamel e Bongiovì) evidenzia l’importanza di una supervisione costante e di misure adeguate per preservare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza delle strade.

Si attende una risposta da parte delle autorità competenti riguardo alle azioni che saranno intraprese per affrontare la situazione.

Inoltre, alcuni cittadini hanno espresso la preoccupazione che la questione dei pullman turistici sia solo la punta dell’iceberg di una situazione più ampia legata alla gestione turistica della città. “È comprensibile controllare l’afflusso dei pullman e richiedere il rispetto delle regole di stazionamento”, afferma un residente. “Tuttavia, dovremmo anche affrontare il problema più ampio di una mancanza di soluzioni smart e di una dimensione turistica ben sviluppata. Non ha senso concentrarsi solo sugli errori dei turisti se non si riesce a far rispettare le regole per tutti. La presenza di auto in Via Atenea è un esempio di ciò che richiede un’attenzione immediata”.

La questione sollevata pone l’accento sulla necessità di un approccio olistico per migliorare la gestione del turismo e dell’ordinamento urbano. È importante trovare soluzioni innovative e implementare un sistema efficace per garantire che le regole vengano rispettate da tutti, residenti e visitatori, al fine di creare una città più vivibile e accogliente per tutti.