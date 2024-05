Aveva denunciato il compagno accusandolo di maltrattamenti e di aver abusato sessualmente di lei. Ma la coppia, è poi tornata a vivere insieme e la donna, sentita in incidente probatorio, ha ritrattato tutto. L’esame della presunta vittima si è tenuto ieri al Tribunale di Agrigento, davanti al giudice Micaela Raimondo e alla presenza della psicologa Daniela Pulci, del pubblico ministero Elenia Manno, e dell’avvocato Monica Malogioglio, difensore del trentottenne agrigentino, indagato di violenza sessuale e maltrattamenti.

Ascoltata in una stanza adiacente all’aula in cui si trovava l’uomo ha cambiato versione. L’incidente probatorio era stato disposto per raccogliere la testimonianza della presunta vittima, una trentasettenne, che circa un anno fa ha denunciato l’uomo, con il quale aveva una relazione sentimentale. Il giorno prima un imprenditore si era recato dai carabinieri raccontando che un dipendente della sua ditta aveva sentito le urla di una donna e aveva indicato le telecamere di sorveglianza da cui potere ricavare l’identità della coppia.

In effetti dalla visione delle immagini gli investigatori sono risaliti a quanto accaduto quella giornata, ovvero che la donna a piedi era stata avvicinata da un’autovettura, di cui era evidente la marca e la targa, da cui era sceso un giovane che l’aveva caricata a forza in auto. La 37enne una volta identificata aveva fatto dichiarazioni contro l’indagato accusandolo di maltrattamenti e di avere subito violenza sessuale.

Ieri, invece, ha ritrattato le accuse. Inoltre ha ribadito di amare il compagno e di essere ritornata a vivere con lui in un appartamento e di aver rimesso la querela. Nei prossimi giorni sarà ascoltata dalla psicologa nominata dal Tribunale che la sottoporrà a test valutativi della sua capacità di testimoniare.