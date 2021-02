Delizie siciliane: spaghetti con crema di carciofi

Oggi vi presentiamo un piatto molto sfizioso spaghetti con crema di carciofi realizzato da Raffaele Tuttolondo da Raffadali.

Spaghetti con i carciofi e pistacchio di Raffadali.

Ingredienti per 4 persone:

Gr. 120 di grana padano;

320 gr. Di spaghetti;

3 carciofi;

1/2 porro o 2 cipollati;

Gr. 100 di piselli;

80 gr. Di patata fresca;

Succo di limone q. b.

Olio evo q. b.

Sale e pepe.

Olio per friggere;

Farina di semola q. b.

Procedimento:

Mettere a lessare i piselli in acqua salata,

Dopo farli raffreddare in acqua e ghiaccio

Fare stufare il in cipollotto con un po’ d’olio evo e aggiungere i piselli precedentemente lessati, salare e pepare. Aggiungere un po’ d’acqua di cottura e frullare fino ad ottenere una crema.

Pulire i carciofi e tagliarli a striscioline,

Utilizzare 1/4 dei carciofi e metterli a marinare con olio, limone e sale;

Infarinare 1/3 di carciofi e friggerli;

Mettere a stufare il restante dei carciofi con il cipollotto, la patata tagliata fine per 5 minuti. Dopo frullare il composto aggiungendo l’acqua di cottura.

Fare cuore i spaghetti in acqua salata e mantecare gli stessi con la crema di carciofi e il grana padano.

Prendere un piatto piano, Fare un lettino di crema di piselli, impietrare gli spaghetti mantecati con la crema di carciofi, aggiungere i carciofi marinati a crudo e i chips di carciofi fritti e completare con la granella di pistacchio di Raffadali