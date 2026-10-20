Un interminabile e avvilente susseguirsi di sacchetti dell’immondizia, scarti di ogni genere ed erba alta metri che invade pericolosamente le corsie, restringendo la carreggiata. Le automobili che percorrono la via di collegamento fra il viale Monserrato e la via delle Egadi sono costrette a fare lo slalom tra i rifiuti. Siamo nel cuore del quartiere di Monserrato, in quella che i residenti hanno ormai ribattezzato “la strada della vergogna”.

Il lungo tracciato è diventato una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Gli incivili scaricano di tutto a qualsiasi ora, prediligendo la notte ma senza farsi troppi problemi persino in pieno giorno, arrivando a lanciare i sacchetti direttamente dalle auto in corsa. Un’area che un tempo era la più frequentata del quartiere dai possessori di cani, oggi è totalmente impraticabile a piedi. Nessuno osa più avventurarsi lungo i margini della strada.

La rabbia degli abitanti della zona è tangibile, soprattutto a fronte degli ultimi interventi di manutenzione. Circa un mese fa, il personale della ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana ha effettuato la pulizia e il decespugliamento in alcune zone di Monserrato, saltando però completamente questo tratto.

La situazione di incuria non risparmia altre zone di Monserrato: nelle le Vie Compatti e Fra Simone Lentini i residenti segnalano marciapiedi completamente invasi dalle sterpaglie, mentre le caditoie sono a rischio. I tombini stradali risultano del tutto otturati da detriti e vegetazione, sollevando forti preoccupazioni in caso di piogge. Basta fare un giro nel quartiere per rendersi conto dell’attuale emergenza.

Lo “spettacolo” dei rifiuti sparsi è degradante per l’intera comunità, che ora chiede a gran voce un intervento straordinario e definitivo di bonifica per restituire decoro e sicurezza a tutta la zona.

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