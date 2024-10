“Eternit, materassi, sfabbricidi e tanto altro, uno schifo immane”. Questa la denuncia di un nostro lettore che ha inviato alla redazione una segnalazione corredata di foto. L’area interessata è quella di San Leone, ad Agrigento, nei pressi del Viale delle Dune, dove il degrado sembra aver preso il sopravvento.

Secondo la testimonianza, camionate di rifiuti vengono gettate senza alcun ritegno, trasformando la zona in una vera e propria discarica a cielo aperto. La situazione appare fuori controllo, tra incuria e illeciti che sembrano passare inosservati, senza che ci siano controlli adeguati. “Degrado, strafottenza e totale mancanza di rispetto per il territorio”, aggiunge il lettore. L’appello è chiaro: urge un intervento immediato per fermare questo scempio e ripristinare il decoro di una delle aree più frequentate e amate della città.

Il problema delle discariche abusive, purtroppo, è generalizzato e non può essere catalogato come un semplice episodio di inciviltà. Oggi, chi si ritrova a dover smaltire amianto in casa è costretto ad affrontare spese esorbitanti, che pesano sull’economia di una famiglia. L’amianto deve essere smaltito con tanto di certificazioni e successivamente spedito all’estero, poiché in Italia non ci sono discariche adatte ad accoglierlo. Tutto questo fa lievitare i costi di smaltimento.

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, i tempi di ritiro sono lunghissimi, poiché la ditta deve gestire un territorio molto vasto. Di conseguenza, spesso le persone, esasperate – anche se non per questo giustificate – si rivolgono al mercato nero per smaltire i rifiuti. Sarebbe necessario, innanzitutto, regolarizzare il mercato nero e migliorare i servizi. Altrimenti, ci troveremo sempre a fronteggiare episodi simili.