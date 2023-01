I lavori erano iniziati lo scorso fine novembre: adesso, finalmente, è stato definitivamente raso al suolo il rudere dell’ex chiosco “Baraonda” a San Leone, lungo il Viale delle Dune. Dopo anni, lo spazio che si affaccia sul mare torna libero. Una struttura abbandonata da diverso tempo nel più completo degrado e che di certo non era un bel vedere. Era stata realizzata proprio a ridosso della pista ciclabile e del manto stradale, in una posizione che sovrasta la spiaggia e , quindi, ben visibile da chi transita sia a piedi che in auto. L’ex “Baraonda” era l’unica struttura rimasta inutilizzata e nel tempo è stata più volte teatro di incendi oltre ad essere spesso “casa” per senzatetto. La speranza di tanti agrigentini è che se dovesse nascere qualche altra struttura sia lasciata la possibilità di godere della visione del mare.