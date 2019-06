Dedalo Ambiente. (Fdi): “Si istituisca Commissione comunale d’inchiesta”

CAMPOBELLO. Sulla proposta della consigliera comunale Jenny Termini di istituire una commissione consiliare di inchiesta per “conoscere l’operato della Dedalo Ambiente riguardo l’acquisizione di beni, forniture di servizi e noli di mezzi avvenuti durante la fase di liquidazione societaria e nel quinquennio precedente” c’è l’adesione di Fratelli d’Italia che pur non avendo rappresentanti in Consiglio comunale è favorevole all’iniziativa.

“In seguito alla notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Agrigento del Sindaco Picone, insieme ad altri 10 amministratori di altri comuni dell’interland, nell’indagine relativa a supposti favori contabili a vantaggio della Dedalo Ambiente in liquidazione stante il contenzioso tra il Comune di Licata e la Dedalo stessa, Fratelli d’Italia Campobello di Licata, definendosi comunque un partito di opposizione all’attuale amministrazione di cui non condivide l’operato si dice favorevole alla proposta di Termini affinché si faccia chiarezza sul caso e per la tranquillità dei cittadini campobellesi.

Fratelli d’Italia invita tutti i consiglieri comunali, di opposizione e anche di maggioranza, a sottoscrivere l’istanza volta a conoscere l’operato della Dedalo in relazione ai beni acquistati dal Comune ed utilizzati dalla società ed approfondire gli aspetti legati all’utilizzo del personale.