Il Comune di Agrigento ha avviato le indagini geotecniche necessarie alla predisposizione della relazione geologica e archeologica per il progetto di riqualificazione urbana del rione Santa Croce soprattutto con alloggi a canone sostenibile. Il progetto, finanziato con un decreto regionale del dicembre 2024 per un importo di 2,9 milioni di euro, è compreso nell’ambito del Fondo Unico Regionale per l’edilizia sociale, destinato agli investimenti delle amministrazioni locali. Il finanziamento si somma ai circa 18 milioni di euro già ottenuti dal Comune di Agrigento per il rione Santa Croce, tra 10 milioni di euro per la rigenerazione urbana e circa 5,4 milioni di euro per il progetto “Sicuro, Verde Sociale”. Il quartiere è stato dotato di un piano particolareggiato approvato in Consiglio comunale nel 2005, ma non è stato mai attuato per 20 anni, testimoniando ancora le conseguenze della frana del 1966 che costrinse molte famiglie a trasferirsi a Villaseta.

L’attuale progetto intende:

Restituire al centro storico la sua dimensione di cuore pulsante della vita urbana, oggi disgregata in tanti quartieri periferici.

Valorizzare il centro storico, come polo d’attrazione culturale, con un complesso d’attività capaci di attrarre visitatori esterni.

Riqualificare la residenzialità anche dotandola delle attrezzature atte a soddisfare il fabbisogno dei residenti.

Regolamentare la progettualità ai fini della salvaguardia, della tutela e del recupero dei beni culturali, architettonici e ambientali esistenti.

“E’ costante l’impegno dell’amministrazione comunale, con la preziosa collaborazione degli uffici tecnici, verso gli interventi a Santa Croce – commentano il sindaco, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Rigenerazione urbana, Gerlando Principato -. E si prosegue a lavorare per restituire vitalità al centro storico, come testimoniato anche dall’avvio dei lavori per il recupero di un intero isolato di Terravecchia, a pochi passi dal Palazzo Comunale, un investimento di oltre 5 milioni di euro, voluto fortemente anche dall’assessore regionale Roberto Di Mauro. Inoltre, l’amministrazione ha in programma ulteriori interventi di risanamento e riqualificazione ambientale nell’area del quartiere Santa Croce e nelle zone limitrofe. Concludiamo con una riflessione positiva: finalmente, dopo anni di attese e difficoltà, il piano di riqualificazione di Santa Croce è realtà, segno di una volontà amministrativa chiara e di un impegno concreto per il futuro del centro storico. E’ un passo fondamentale per restituire alla città di Agrigento un cuore pulsante, vivibile e sostenibile”.

