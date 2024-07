Nella splendida cornice di Casa Diodoros, ai piedi del Tempio della Concordia, un evento di successo con ospiti illustri e un menù stellato. Unica nota stonata: gli ombrelloni in plastica che hanno schermato il panorama mozzafiato.

Con la Cena di Gala è entrata nel vivo la decima edizione di Sicilia in Bolle. Evento nato dall’intuizione dell’AIS di Agrigento e Caltanissetta, che è ormai diventato l’evento regionale più importante riguardante il comparto spumantistico. I risultati danno risalto a un settore sempre più in crescita. Diversi gli ospiti presenti, a cominciare dal giornalista Federico Quaranta e Umberto Trombelli, il “Miglior sommelier del Lazio 2024”. A fare gli onori di casa erano il fiduciario regionale AIS Francesco Baldacchino e Lillo Trupia, delegato AIS per le province di Agrigento e Caltanissetta.

Nella splendida cornice di Casa Diodoros, ai piedi del suggestivo Tempio della Concordia, lo Chef Tony Lo Coco del ristorante “I Pupi” (1 Stella Michelin dal 2014) e lo Chef Salvatore Gambuzza di “Torre del Barone – Mangia’s Resort” hanno deliziato gli ospiti con un menù unico ed emozionale. I sommelier hanno selezionato i vini in abbinamento per un’esperienza sensoriale completa.

Menù

AMUSE BOUCHE

PANINO CON FINTA MILZA

FUNGO ESTIVO

ANTIPASTI

BRUSCHETTA AL POMODORO

GNOCCO DI SEPPIA MARITATO

PRIMO PIATTO

RISOTTO ALLA TRAPANESE

SECONDO PIATTO

RICCIOLA TENERUME E FINOCHIETTO MARINO LIMONATO

PRE-DESSERT

SORBETTO SEDANO ANGURIA E MENTA

DESSERT

SOFFICE AL LIMONE, GELATO ALL’OLIO DI BIANCOLILLA E ROSMARINO

È stata una serata piacevolissima in una location unica e suggestiva. Unica nota stonata sono stati gli ombrelloni in plastica, che hanno tolto il fascino di cenare sotto le stelle e schermato il panorama mozzafiato del Tempio della Concordia. Molti dei presenti, se non avvertiti, non si erano accorti della presenza del Tempio. Se utili durante il giorno per schermare dal sole, questi ombrelloni non sono sembrati opportuni la sera. Forse bisognerebbe pensare a delle vele o, meglio ancora, a un pergolato, magari con piante aromatiche o viti. Ma questo, ovviamente, non è dipeso dagli organizzatori di Sicilia in Bolle; la location Casa Diodoros è gestita dall’ente Parco Archeologico.

L’evento continua con le Degustazioni, convegni, masterclass, produttori ed appassionati di vini spumanti e frizzanti siciliani, riuniti sulla bianca scogliera della Scala dei Turchi. Grande attesa per la serata conclusiva di questa sera.