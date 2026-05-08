Debutta il sushi siciliano da Re di Girgenti: questa sera il nuovo format in via Gioeni

Il Giappone incontra la Sicilia, tra gambero rosso, ricotta, bottarga, melanzana, panella, caciocavallo e profumi agrigentini. Questa sera, da Re di Girgenti Gastronomia, in via Gioeni 39 ad Agrigento, debutta il nuovo appuntamento del venerdì sera dedicato al Sushi siciliano.

Un menu originale che rilegge il sushi con ingredienti e sapori dell’Isola: dai nigiri al tonno e al gambero rosso ai roll speciali con sarda a beccafico, baccalà fritto, ficu di capra girgentana, sgombro e panella, fino alle proposte vegetariane.

Il format è disponibile su prenotazione al costo di 35 euro a persona.

Per prenotare: 0922 090760.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp