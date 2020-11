Debiti fuori bilancio in Consiglio comunale

LICATA. Torna a riunirsi, su disposizione del Presidente Giuseppe Russotto, il Consiglio Comunale di Licata, in seduta non urgente, per il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 18,30, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: approvazione Regolamento per l’affrancazione dei terreni gravati da livello o enfiteusi; riconoscimento debito fuori bilancio quote di funzionamento Consorzio Idrico Tre Sorgenti; riconoscimento debito fuori bilancio pari ad € 98.569,00, in esecuzione della sentenza definitiva.

In osservanza a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del contrasto della diffusione del Covid-19, che la seduta si svolgerà in videoconferenza e potrà essere seguita in diretta streaming attraverso il seguente link: www.consigli.cloud/licata