Primo acquisto per l’Akragas. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata – fanno sapere dalla società- piazza il primo importante colpo di mercato in “entrata” e riporta ad Agrigento uno dei migliori terzini della Sicilia: Davide Lo Cascio, palermitano, classe 1996. Lo scorso anno ha militato nell’Unione Sportiva Mazara del campionato di Eccellenza, disputando un’ottima stagione.

Nella stagione 2022-2023 ha contribuito alla promozione in Serie D dell’Akragas. Nel suo curriculum tante presenze in Serie D con Rende, Marsala, Troina e Ragusa.

È un calciatore duttile, che può ricoprire vari ruoli della difesa ma anche del centrocampo. Fisicità, velocità, dinamismo e senso della posizione sono le sue principali caratteristiche