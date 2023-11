Dopo le dimissioni di Valentina Cirino, recentemente passata alla formazione politica de La Lega di Salvini, Agrigento si appresta a vivere una nuova fase politica con il suo nuovo vice presidente vicario del consiglio comunale, Davide Cacciatore. L’esponente del gruppo Facciamo Squadra ha dimostrato la sua capacità di unire le diverse fazioni politiche, ottenendo un ampio consenso quasi unanime con 18 preferenze su 19 votanti.

Cacciatore ha espresso la sua gratitudine verso coloro che gli hanno dato l’opportunità di assumere questo incarico di responsabilità, dichiarando: “Sarà un onore rappresentare il consiglio comunale con la dedizione e la forte passione che ha caratterizzato il mio operato sin dall’inizio della consiliatura.”

Con un nuovo capitolo che si apre davanti a lui, Cacciatore si è mostrato determinato a lavorare instancabilmente e collaborare congiuntamente per il bene della città. Ha sottolineato che ciò richiederà grandi sacrifici, ma il suo unico obiettivo sarà quello di mettersi al lavoro per contribuire al progresso e al benessere di Agrigento. Anche la dimissionaria Valentina Cirino era stata eletta nelle file della lista Facciamo Squadra che aveva appoggiato il sindaco Francesco Miccichè alle ultime amministrative. Il passaggio di Cirino a La Lega di Salvini ha segnato un cambiamento significativo nella dinamica politica locale, aprendo la strada a nuove sfide e opportunità per la città di Agrigento.