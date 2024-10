Il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, dopo l’istruttoria della divisione Anticrimine nissena, ha firmato 4 Daspo a carico di altrettanti tifosi ultras favaresi, per i disordini dello scorso mese di gennaio in occasione dell’incontro di calcio Nissa-Pro Favara, valevole per il campionato di Eccellenza. Divieto di accesso alle competizioni sportive per un 26enne, due 18enni e un minorenne, che si sarebbero resi responsabili, a vario titolo, dei reati di lesioni personali aggravate, possesso di artifizi pirotecnici e travisamento e attualmente indagati dalla locale Procura della Repubblica.

Per i tre maggiorenni il Daspo ha la durata di 1 anno, per il minorenne, invece, la durata è di 2 anni. Tutti e quattro, con il provvedimento di prevenzione, sono stati invitati a tenere una condotta conforme alla legge.

Lo scorso gennaio, in occasione dell’incontro Nissa-Pro Favara, disputato presso lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, numerosi tifosi ospiti mentre venivano scortati dal personale delle forze di polizia, rendendosi irriconoscibili con cappucci, sciarpe e occhiali scuri, scendevano dai mezzi su cui viaggiavano e, dirigendosi a ridosso della tribuna, inveivano contro la tifoseria locale, lanciando numerosi petardi e fumogeni. Un petardo, una volta deflagrato colpiva un poliziotto provocandogli lesioni personali.

