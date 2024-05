C’è anche l’empedoclina Daria Modica Amore tra i volti di “Martini Dare To Be” (nella foto è al centro) , la nuova campagna mondiale dei vermouth Martini, in via di lancio in Spagna e Benelux, per poi approdare in Portogallo e Italia entro la fine dell’anno.

Ideata da Amv Bbdo e Bbdo New York, sarà attiva attraverso diversi canali pubblicitari come cinema, ooh, digitale, PR e social media in tutta Europa per il resto del 2024.

Modella, bellezza mediterranea, la modella agrigentina non è la prima volta che viene scelta da dei marchi importanti nel mondo. Negli anni, l’agrigentina, è stata il volto di Peroni, Dolce e Gabbana, Vodafone e Huawei.