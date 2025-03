Il Liceo Empedocle si prepara ad accogliere una figura di spicco del panorama letterario italiano: Daria Bignardi. L’appuntamento è fissato per il 2 aprile 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Conferenze dell’Hotel della Valle. L’evento, che fa parte del ciclo di “Incontri con l’autore”, è organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, diretto dall’architetto Roberto Sciarratta, che si ringrazia per il patrocinio.

Durante l’incontro, Daria Bignardi presenterà il suo ultimo libro, Ogni prigione è un’isola, edito da Mondadori – Strade Blu. Il romanzo affronta temi profondi e attuali, invitando il lettore a riflettere sulla natura umana e sulla complessità delle relazioni.

La discussione sarà moderata dalla professoressa Carmen Milano, che guiderà il dialogo e coinvolgerà il pubblico in un confronto stimolante con l’autrice.

Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per gli studenti e per tutta la comunità agrigentina di avvicinarsi alla letteratura contemporanea e di confrontarsi con una delle voci più autorevoli della cultura italiana.

L’incontro, organizzato con la preziosa collaborazione di Fabrizio Piazza della Modusvivendi Libreria, offre un’occasione unica per conoscere più da vicino Daria Bignardi e approfondire la sua ricca produzione letteraria.

