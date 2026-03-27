Dantedì all’Empedocle: la “Commedia” diventa dialogo vivo con gli studenti

C’è un filo che attraversa i secoli e continua a parlare ai ragazzi di oggi. È quello di Dante, che il 27 marzo torna protagonista al Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata al padre della lingua italiana.

L’istituto agrigentino sceglie ancora una volta la strada della cultura come esperienza viva, costruendo un momento di confronto autentico tra scuola e mondo accademico. Un’iniziativa voluta e sostenuta dalla dirigente scolastica Marika Helga Gatto, che si inserisce nel solco di una tradizione didattica attenta e consapevole, capace di valorizzare il patrimonio letterario italiano rendendolo attuale.

Protagonista dell’incontro è il professor Giuseppe Patota, tra i più autorevoli studiosi della lingua italiana, ordinario all’Università degli Studi di Siena. Il suo contributo rappresenta il cuore dell’evento, costruito attorno al dialogo con gli studenti e alla rilettura della Divina Commedia, affrontata con uno sguardo capace di unire rigore scientifico e capacità divulgativa.

Non è un caso che il titolo scelto per l’incontro richiami proprio questa dimensione: “A tu per tu con la Commedia”, un invito a entrare nel testo dantesco senza filtri, con curiosità e spirito critico. Un approccio che riflette pienamente la missione della scuola.

L’iniziativa è stata curata dai docenti del Dipartimento di Lettere, in particolare Anna Maria Di Nolfo e Gaetano Di Giacomo, che hanno accompagnato gli studenti in un percorso di preparazione culminato nell’incontro. Protagoniste le classi III B, III D, III E e V AM, chiamate a partecipare attivamente attraverso letture, riflessioni e momenti di confronto diretto con il relatore.

«Una giornata – ha sottolineato la dirigente – che non è solo celebrazione del Sommo Poeta, ma occasione concreta di crescita culturale e civile, in cui scuola e università si incontrano in un dialogo vivo e partecipato».

Un segnale chiaro: il Liceo “Empedocle” continua a investire sulla centralità della formazione umanistica, confermandosi spazio in cui i classici non restano materia da studiare, ma diventano strumenti per interpretare il presente e costruire il futuro.

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