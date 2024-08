Notevoli danni su diverse strade provinciali ed ex consortili della zona di Cammarata a seguito del nubifragio di ieri che ha interessato buona parte delle aree interne della nostra provincia. Quattro mezzi meccanici del Libero Consorzio di Agrigento e dell’impresa Bellia titolare del contratto per la manutenzione delle strade provinciali sono intervenuti, coordinati dai dirigenti tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento insieme al personale tecnico del Settore Infrastrutture Stradali per liberare le carreggiate dalle enormi quantità di fango e detriti.

Attualmente sono chiuse al traffico le Spc 38 Borgo Pasquale-Fiuicello e Spc 39 Soria-Casalicchio, sulle quali sono ancora in corso lavori di sgombero dai detriti. Le operazioni sono proseguite senza sosta anche nelle ore notturne, e proseguono tuttora, sulle Sp 24 Cammarata-Santo Stefano Quisquina, 25 Mussomeli-Soria-Tumarrano, 26 Cammarata-confine provincia di Palermo, 52 Ponte Platani-Ficuzza- Perciata, 53 Bivio Sparacia – Montoni Nuovo – Str. Ponte Platani-Ficuzza-Perciata, Spc 31 Cammarata verso Casteltermini, Sp 14 Racalmuto-Montedoro.

Si prevedono tempi lunghi sia per lo sgombero che per la valutazione dei danni, comprese alcune frane e cedimenti da mettere in sicurezza, e il ripristino del normale transito su queste strade, sulle quali gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione, rispettando rigorosamente la segnaletica di pericolo collocata dal personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.