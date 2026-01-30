I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento e il personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle hanno avviato dei controlli congiunti lungo la fascia costiera colpita dal maltempo causato dal ciclone Harry. Le verifiche riguardano sia il rispetto delle norme sul demanio marittimo, per contrastare eventuali abusi, sia la tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di erosione e salvaguardare il litorale.

In particolare, anche a seguito di segnalazioni pervenute da associazioni ambientaliste, i controlli sono stati effettuati lungo la costa di Eraclea Minoa. L’attività svolta rappresenta uno strumento essenziale per la tutela del territorio, soprattutto in aree particolarmente esposte e di pregio naturalistico. “Monitorare il rispetto delle regole e lo stato dell’ambiente – si legge in una nota – consente di prevenire abusi, limitare i danni causati dagli eventi atmosferici e proteggere il litorale, garantendo sicurezza e sostenibilità per il futuro”.

