Danneggiato l’ufficio postale, i carabinieri avviano indagini

Ignoti hanno danneggiato l’Ufficio Postale, di via Carlo Alberto Della Chiesa, nel centro di Favara. È successo durante le ore notturne. Con l’utilizzo di arnesi da scasso hanno rotto la bocchetta del “Postamat”, ma per fortuna non sono riusciti a sottrarre il denaro.

Scattato l’allarme sul posto i carabinieri della Tenenza di Favara, che hanno effettuato un sopralluogo, ed avviato le indagini. Ancora da accertare se si tratta di un raid vandalico, oppure di un tentativo di rubare i soldi dallo sportello automatico.



Presa di mira la stessa agenzia dove prestava servizio l’ex impiegato postale che, ha sottratto oltre 450 mila euro dai libretti e conti correnti dei risparmiatori. C’è un altro episodio avvenuto nello stesso Ufficio postale, la rapina di oltre 110 mila euro, compiuta il 30 dicembre di due anni fa (nella foto di archivio).