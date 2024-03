Ignoti teppisti hanno danneggiato un dipinto su ceramica nel quartiere del Calvario a Comitini. Il sindaco Luigi Nigrelli ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per il reato di danneggiamento, ai carabinieri della Stazione cittadina. Il raid vandalico ha indignato, e non poco, gli abitanti del piccolo centro dell’Agrigentino. Qualcuno solo per il solo gusto di danneggiare si è accanito contro il dipinto realizzato su una porzione di ceramica. Dopo l’amara scoperta sul luogo sono intervenuti i carabinieri. Come sempre avviene, naturalmente, è stata notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento, ed è stato aperto un fascicolo.