AGRIGENTO – Numerosi alberi sono stati estirpati e danneggiati da ignoti all’interno dell’area boschiva comunale a valle della via Imera, nella zona sud della città. A scoprire il danneggiamento è stato un funzionario del Dipartimento regionale delle Foreste, che ha subito sporto denuncia recandosi presso la Stazione dei carabinieri di Agrigento.

La Procura della Repubblica è stata immediatamente informata dell’accaduto e ha aperto un fascicolo d’indagine a carico di ignoti, ipotizzando il reato di danneggiamento aggravato. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per provare a risalire ai responsabili.

Secondo le prime ipotesi investigative, i tronchi e i rami tagliati potrebbero essere stati lasciati sul posto in attesa di un successivo recupero. Non si esclude, tuttavia, un’altra pista: quella di un possibile tentativo di liberare il terreno per realizzare una stradina di accesso o passaggio. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp