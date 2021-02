Danneggiati 50 veicoli fra auto e moto, fermato giovane

Ha danneggiato oltre 50 veicoli, fra auto, moto e scooter, posteggiati in via Garibaldi, via Empedocle, e l’area del parcheggio pluripiano. Ad agire un individuo solitario nel corso delle ore notturne. A mani nude o con l’uso di un oggetto ha divelto decine di specchietti, e mandato in frantumi diversi lunotti e parabrezza di auto. Ha colpito i mezzi anche con una transenna in ferro.

Nel suo raid ha rotto e rovesciato a terra, procurando dei danni, almeno 10 tra motociclette e scooter. Poi ha afferrato alcuni estintori spruzzando il contenuto sui veicoli.

Nei minuti successivi ai raid i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento, impegnati in una perlustrazione del centro cittadino, alla vista delle auto danneggiate, seguendo le tracce poco lontano nei pressi della stazione ferroviaria, hanno fermato un ragazzo, poco più che ventenne, residente di Agrigento.

Dalle immagini acquisite di impianti di video sorveglianza sarebbe lui il “maniaco” delle auto. Sarà indagato per danneggiamento aggravato continuato.